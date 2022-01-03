В Челябинской области прогнозируют метели на весь день

В Челябинске метет с утра Фото: Анна ВОЛКОВА

В третий день нового года в Челябинске и Челябинской области метет. Вчера весь день и сегодня ночью, 3 января, снегопады прошли в Ашинском, Катав-Ивановском, Аргаяшском, Карабашском, Красноармейском, Увельском районах, а также в Верхнеуральске и Челябинске. Упрдор «Южный Урал» показали, как чистят дороги.

На региональных дорогах области сегодня работают 112 единиц техники. А в Челябинске — 216 единиц техники: 44 КДМ, 67 МТЗ, 49 погрузчиков, 51 самосвала. В уборке задействовано 238 дорожных рабочих. На расчистку придомовых территорий вывели 720 дворников и 12 единиц техники. А ночью снег убирала 141 единица техники.

По данным регионального гидрометеоцентра, на протяжении дня в Челябинской области будет слабая метель, но тепло -1…-6 градусов, ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. В Челябинске -3…-5 градусов, ветер 7-12 м/с.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru