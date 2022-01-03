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Общество3 января 2022 7:15

Путин наградил председателя КСП Челябинской области Алексея Лошкина за добросовестную работу

Чиновник награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Алексей Лошкин возглавляет КСП с 2016 года. Фото: КСП Челябинской области

Алексей Лошкин возглавляет КСП с 2016 года. Фото: КСП Челябинской области

Президент России Владимир Путин наградил председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ от 31 декабря 2021 года опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что Алексей Лошкин удостоен высокой награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Алексей Лошкин возглавляет КСП с 2016 года. В августе этого года его переизбрали на второй срок. Чиновнику 43 года, по специальности он юрист и экономист. С 1996 по 2011 год работал в областном полицейском главке. Последние три года Лошкин руководил там борьбой с экономическими преступлениями. Позже возглавлял областное Главное контрольное управление и руководил региональным исполкомом «Единой России».

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