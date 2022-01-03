Путин наградил председателя КСП Челябинской области Алексея Лошкина за добросовестную работу

Алексей Лошкин возглавляет КСП с 2016 года. Фото: КСП Челябинской области

Президент России Владимир Путин наградил председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ от 31 декабря 2021 года опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что Алексей Лошкин удостоен высокой награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Алексей Лошкин возглавляет КСП с 2016 года. В августе этого года его переизбрали на второй срок. Чиновнику 43 года, по специальности он юрист и экономист. С 1996 по 2011 год работал в областном полицейском главке. Последние три года Лошкин руководил там борьбой с экономическими преступлениями. Позже возглавлял областное Главное контрольное управление и руководил региональным исполкомом «Единой России».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru