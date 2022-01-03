В Челябинской области в аварии пострадали двое детей

Пострадали пассажиры Chevrolet Niva. Фото: ГИБДД Миасса
В Челябинской области на 2 километре дороги Миасс-Златоуст вчера в 16:40 произошла авария, в которой пострадали дети.
Chevrolet Niva занесло на дороге, водитель не справился с управлением и вылетел на встречку. Фото: ГИБДД Миасса
— 66-летний водитель за рулем Chevrolet Niva при возникновении заноса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW X1 под управлением 34-летнего водителя, — сообщили в ГИБДД Миасса.
В результате аварии пострадали пассажиры Chevrolet Niva: пассажир 60 лет, дети 7 и 9 лет. Они получили травмы, их увезли в больницу.
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