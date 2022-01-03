В Челябинском зоопарке показали, что делают с соснами и пихтами животные

Уж животные точно найдут применение хвойным деревьям. Фото: скрин видео Челябинского зоопарка

Порадовались новогодней елочке? А теперь взгляните, какое применение для елок и сосен нашли животные Челябинского зоопарка. Это вам не просто гирлянду и шарики повесить.

— Для животных хвойные деревья — прекрасный элемент обогащения среды обитания, — рассказали в зоопарке. — Только одной сосной можно чесать рога и бока, украшать выступающие части тела, можно жевать и натираться хвойным ароматом, сделать постилку или укрыться за пышными ветками от любопытных глаз.

Расставленные по вольеру сосны помогают изменить интерьер, «перечеркнуть» уже нахоженные тропы и заставить животное протаптывать новые.

— А это несомненно положительно сказывается на эмоциональном состоянии животных. Вот так вот. Кому—то просто деревце, а кому-то целый набор полезностей, — говорят в зоопарке.

А ведь незадачливые продавцы елочек так и побросали нераспроданных зеленых красавиц на торговых площадках, хотя, как минимум, должны были отвезти их на утилизацию. А еще лучше — отдать их в Челябинский зоопарк.

Если вы не хотите выбрасывать зеленую красавиц, то деревья без новогодних украшений можно привезти с 2 по 10 января к зданию учреждения на улице Труда, 191. Принимать елки и сосны будут с 9:00 до 16:00.

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