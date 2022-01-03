Над центром Челябинска поднялся «колдовской» дым

Фото: кадр с видео

Челябинцы сняли на видео странный столб дыма, который поднимается из дома в центре города на пересечении Цвиллинга и Коммуны.

— Что это за столб колдовского дыма напротив правительства области? — задается вопросом читательница КП-Челябинск Инна.

На самом деле никакой мистики. Это просто вывод вентиляции, а пар окрашивает зеленая вывеска магазина, который находится позади здания.

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