В центре Челябинска трамвай протаранил ВАЗ-2107

Фото: читатель КП

Сегодня днем на улице Цвиллинга трамвай № 18 протаранил легковой ВАЗ-2107. ДТП случилось неподалеку от ТРК «Куба», на пересечении с улицей Карла Маркса. Авария выглядит довольно-таки страшно — трамвайный вагон буквально смял капот легкового автомобиля.

В полиции сообщили, что без пострадавших не обошлось.

— В автомобиле ВАЗ-2107 находился 21-летний водитель и 18-летним пассажиром. Оба госпитализированы с травмами, — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В вагоне находились несколько пассажиров — никто не пострадал. По словам очевидцев, за рулем трамвая ехал стажер — на лобовом стекле стояла соответствующая табличка. После аварии движение трамваев на этом участке дороги временно затруднилось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru