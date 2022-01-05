В Челябинской области составили рейтинг самых возмутительных поступков туристов

Лидерами рейтинга стали не приезжие из других регионов, а жители Челябинской области Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области подвели итоги года. Сотрудники службы охраны вспомнили больше всего поразившие их выходки туристов и даже составили мини-рейтинг происшествий, с последствиями которых приходилось справляться.

На пятом месте списка, как сообщили в пресс-службе «Таганая», летний спортивный забег. Организаторы соревнований, как и участники, любили скорость. Возможно поэтому они так спешно уехали из нацпарка, что не убрали натянутые вдоль спортивного маршрута ленты.

Четвертое место досталось выживальщикам из Москвы. Столичные туристы в прошлом январе разбили лагерь рядом с Откликным гребнем и настолько вошли в роль осваивающих дикие просторы первопроходцев, что принялись рубить в национальном парке деревья.

На третьем месте — гости из Санкт-Петербурга, которые тайно прибыли на Таганай, не оформив разрешение на въезд. Сотрудники службы охраны застали туристов за нелегальной добычей гранатов (не плодов, разумеется, а минералов с тем же названием, на территории Таганая находится Ахматовская копь, где встречаются ценные камни).

Близкое к максимуму возмущение у сотрудников нацпарка вызвал мотоциклист из Златоуста. Он не только приехал на Таганай на запрещенном в нацпарке транспорте, но и обругал и окатил грязью из-под колес остановивших его инспекторов. После этого мужчина попытался скрыться, но его задержали и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

На первом месте рейтинга — случай, позабавивший не только сотрудников «Тагганая» но и многих жителей Челябинской области.

В начале августа друзья из Кыштыма и Озерска углубились в закрытую для туристов часть нацпарка чтобы найти подтверждение легенды об обломках упавшего на гору самолета. Обломки им найти не удалось: помешал случайно встреченный в чаще медведь. Испуганный появлением гостей зверь бросился бежать под гору, а не менее испуганные туристы поднялись на вершину значительно быстрее чем рассчитывали. С высоты путешественники принялись звонить спасателям и просить об эвакуации. Специалисты говорят, что туристам повезло: если бы им встретилась охраняющая детеныша медведица, происшествие могло бы закончиться трагически.

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