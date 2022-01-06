В Челябинской области потеплеет на 26 градусов и пойдет дождь

Погода готовит новый сюрприз жителям Челябинской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Резкий скачек температуры и дождь придет в Челябинскую область 7 января. С -23 градусов потеплеет до +3.

— На территории области ожидается мокрый снег, налипание его на провода, а также дождь, метели, на дорогах сильная гололедица, — говорится в сообщении МЧС по Челябинской области.

По прогнозам, ночью с 6-на 7 января уже будет +1 градус, а днем потеплеет до 3. Ветер поднимется до 17 м/с. 8 января будет около ноля, а ночью в этот день уже похолодает до -13 градусов.

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