В Копейске водитель сбил 11-летнего школьника и скрылся

Фото: Алексей ФОКИН

Полиция разыскивает водителя, который накануне утром сбил ребенка и уехал. ДТП произошло в Копейске, возле дома на Гольца, 11.

— Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством на территории парковки, при движении задним ходом совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, — сообщили в госавтоинспекции Копейска.

11-летний школьник получил телесные повреждения

Сотрудники полиции просят родителей обращать внимание, чем заняты из дети в каникулы, а также напоминать им правила безопасности на дорогах.

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Сегодня вечером в территории Челябинской области ожидаются обильные осадки. Мокрый снег будет идти всю ночь и закончится завтра днем. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге. Подробный прогноз погоды — в нашем материале.

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