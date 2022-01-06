В Копейске водитель сбил 11-летнего школьника и скрылся

Фото: Алексей ФОКИН
Полиция разыскивает водителя, который накануне утром сбил ребенка и уехал. ДТП произошло в Копейске, возле дома на Гольца, 11.
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством на территории парковки, при движении задним ходом совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, — сообщили в госавтоинспекции Копейска.
11-летний школьник получил телесные повреждения
Сотрудники полиции просят родителей обращать внимание, чем заняты из дети в каникулы, а также напоминать им правила безопасности на дорогах.
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Сегодня вечером в территории Челябинской области ожидаются обильные осадки. Мокрый снег будет идти всю ночь и закончится завтра днем. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге. Подробный прогноз погоды — в нашем материале.
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