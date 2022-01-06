Сотрудники ЧОПа задержали в Челябинске пассажира маршрутки с пистолетом

Мужчина проснулся в пустой маршрутке и решил забрать с собой кассу. Фото ОП "Варяг".

Потасовкой со стрельбой закончилась попытка обнести кассу маршрутки на ЧТЗ. 5 января водитель оставил машину возле дома по улице Зельцмана, а сам пошел на обед. Однако мужчина не заметил, что в салоне остался спящий пассажир.

Проснувшись, злоумышленник решил прихватить с собой кассу. При попытке воровства сработала сигнализация.

Увидев в окно, как наглый пассажир забирает его выручку, маршрутчик выбежал и кинулся на него с кулаками. Свидетелем потасовки стала администратор продуктового магазина, которая и нажала тревожную кнопку, вызвав чоповцев.

— Бойцы группы быстрого реагирования скрутили воришку, но тот успел сделать несколько выстрелов из пневматического пистолета в водителя, — сообщили в охранном предприятии.

Преступник передан полицейским, которым предстоит разобраться в деталях ситуации.

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