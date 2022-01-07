В Челябинской области на трассе М-5 продлили ограничение движения до полуночи

Фото: ГИБДД Челябинской области

В Челябинской области продлили ограничения на трассе М-5. Они были установлены с 1548 по 1796 километры трассы, от Аши до развязки возле Чебаркуля, сегодня утром из-за снегопада и метели.

На дороге остановлено движение пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств. Движение планировалось возобновить в 14-00. Теперь ограничения продлены до полуночи.

Водители в группе «Трасса М5. Уфа – Челябинск» ВКонтакте сообщают о том, что на дорогах грязно. Автомобилисты советуют запасаться стеклоомывателем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru