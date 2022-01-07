В Челябинской области на трассе М-5 из-за метели ограничили движение

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 ввели ограничение на движение транспорта. Причиной стал сильный снег и метели, бушующие в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Челябинской области.

— Введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, — сообщили в ведомстве.

Планируется, что ограничения движения продлятся до 14.00 7 января. Водителям рекомендовали на период непогоды отказаться от поездок.

Ранее синоптики прогнозировали Челябинской области не только снег и метели, но и резкое потепление. Так, 7 января температура воздуха может подняться до +3 градусов.

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