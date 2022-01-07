В Челябинске возле ТК «Кольцо» столкнулись несколько машин

Машины перегородили часть дороги. Фото: Юлия РЕУТОВА

В Советском районе Челябинска произошла авария с участием нескольких машин. Одна из них заехала в сугроб на обочине дороги и остановилась в нескольких сантиметрах от светофора.

Все произошло возле ТК «Кольцо» на повороте с улицы Блюхера на Дарвина. Информация о пострадавших и подробности аварии уточняются.

Одна из машин вылетела в сугроб. Фото: Юлия РЕУТОВА

Ранее в Калининском районе Челябинска случилось ДТП с участием маршрутного автобуса. Тогда на место аварии приехала скорая.

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