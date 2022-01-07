В Челябинске возле ТК «Кольцо» столкнулись несколько машин

Машины перегородили часть дороги.
Фото: Юлия РЕУТОВА
В Советском районе Челябинска произошла авария с участием нескольких машин. Одна из них заехала в сугроб на обочине дороги и остановилась в нескольких сантиметрах от светофора.
Все произошло возле ТК «Кольцо» на повороте с улицы Блюхера на Дарвина. Информация о пострадавших и подробности аварии уточняются.
Одна из машин вылетела в сугроб.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Ранее в Калининском районе Челябинска случилось ДТП с участием маршрутного автобуса. Тогда на место аварии приехала скорая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru