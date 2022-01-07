Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 января 2022 11:20

Стала известна предварительная причина пожара в Челябинской области, в котором погибли два брата

Тела мужчин 55 и 58 лет были обнаружены на пепелище
Олег КОСТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: 74.mchs.gov.ru

Фото: 74.mchs.gov.ru

Стала известна предварительная причина пожара в деревне Ялтырова Аргаяшского района, который произошел ночью 2 января в Челябинской области. На месте происшествия работала пожарная лаборатория. Считается, что возгорание началось из-за неисправности проводки.

ЧП произошло в пятом часу утра. Сообщение о ЧП поступило в 4:45, пожарные прибыли на место в 05:00. В ликвидации огня было задействовано 28 человек и 9 единиц техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru