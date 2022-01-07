Стала известна предварительная причина пожара в Челябинской области, в котором погибли два брата

Фото: 74.mchs.gov.ru

Стала известна предварительная причина пожара в деревне Ялтырова Аргаяшского района, который произошел ночью 2 января в Челябинской области. На месте происшествия работала пожарная лаборатория. Считается, что возгорание началось из-за неисправности проводки.

ЧП произошло в пятом часу утра. Сообщение о ЧП поступило в 4:45, пожарные прибыли на место в 05:00. В ликвидации огня было задействовано 28 человек и 9 единиц техники.

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