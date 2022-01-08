Две жительницы Челябинской области представят Россию в международном конкурсе волонтеров ООН

Оксана Гордюхина и Милана Мороз будут участвовать в конкурсе в разных возрастных категориях.

В феврале этого года состоится Международный Конкурс Социальных волонтеров и Добровольцев при ООН. В нем впервые примет участие делегация из России, в числе которых есть две жительницы Челябинской области – Оксана Гордюхина и ее дочь Милана Мороз.

Обе участницы живут в Чебаркуле и являются социальными активистками, занимаются благотворительностью. Оксана будет представлять Россию в номинации «Миссис Россия Элит», а Милана — «Юная Мисс Россия».

В настоящий момент активистки упорно готовятся к конкурсу под руководством национального директора конкурса ООН в России Дарьи Цыбиной и регионального директора конкурса Материнства «Леди Урала» Анастасии Макаровой.

Международный Конкурс Социальных волонтеров и Добровольцев при ООН пройдет в Дели (Индия) в период с 1 по 8 февраля. В нем должны принять участие более 60 человек из разных стран мира.

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