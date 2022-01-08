В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 299 человек

За сутки из больниц было выписано 297 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 299 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 149 849. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли 26 человек. Больничные палаты покинули 297 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 140 329 человек. Под присмотром врачей остаются 1 959 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более 5 млн человек. За прошедшие сутки — 9 013 тестов.

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