В Челябинске на остановке одновременно столкнулись три трамвая

Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

В Челябинске сегодня утром на остановке «Завод тракторных трансмиссий» столкнулись сразу три трамвая. Всех пассажиров вагонов пришлось высаживать на месте. Фото с последствиями ДТП были опубликованы в паблике «Челябинский транспорт» во «Вконтакте».

В соцсетях предполагают, что авария могла произойти из-за неисправности одного из вагонов. Сейчас движение трамваев на проблемном участке временно приостановлено.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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