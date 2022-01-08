Ограничение движения на трассе М5 в Челябинской области продлили до 9:00 9 января

Прошлой ночью на трассе М5 было много аварий Фото: Валентина ВАГАНОВА

Из-за непогоды на трассе М5 снова продлили ограничение движения. На этот раз до 9:00 воскресенья, 9 января. Речь идет об участке от Аши до развязки на Чебаркуль (с 1548 по 1796 км), сообщает ИА «Уральский меридиан».

Дорогу через горно-заводскую часть начали закрывать накануне утром. Из-за сильного снегопада, а местами — гололеда и метели, ехать по трассе опасно.

Требование касается автобусов и большегрузов. Автомобилистам настоятельно рекомендует воздержаться от дальних поездок в строну Аши.

— От Бакала до Златоуста cнег идtт стеной, — сообщают в группе «Трасса М5 Уфа - Челябинск» во ВКонтакте.

Читательница КП Валентина рассказала, как они добирались из Уфы в Челябинск прошлой ночью:

— Для меня это была самая страшная поездка. Такого я еще не видела! Фуры буксуют в горах, остановились не все: кто-то спит, кто-то продолжает ползти. Легковушки буквально вслепую обгоняют фуры. Многие объезжают пробки по обочине. Даже видели, как машины ехали по встречной обочине! Потому что не могли разъехаться иначе. Девять часов от Уфы ехали.

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