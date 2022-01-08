Самолет с игроками казахстанского «Барыса» из-за плохой погоды вместо Магнитогорска приземлился в Челябинске

Игроки "Барыса" проведут ночь в Челябинске и утром 9 января отправятся в Магнитогорск. Фото ХК "Барыс".

Еще совсем недавно магнитогорский «Металлург» кое-как выбрался из охваченного протестами Казахстана, а уже 9 января теперь принимает «Барыс» у себя дома. Соперники добрались не без приключений. На этот раз вмешалась погода.

РИА-Новости сообщает, что борт с командой не смог совершить посадку в Магнитогорске и его перенаправили в Челябинск.

— В Нур-Султане ситуация под полным контролем. К сожалению, до Магнитогорска мы пока не добрались. Из-за плохих погодных условий в аэропорту Магнитогорска наш борт отправили в Челябинск, здесь мы проведем ночь. Вылет в Магнитогорск теперь назначен на завтрашнее утро, — рассказал пресс-атташе «Барыса» Денис Симинченко

Матч в Магнитогорске «Барыс» проведет завтра 9 января. Начало встречи в 17:00 по уральскому времени.

Напомним, 5 января «Металлург» в Нур-Султане сыграл с «Барысом», уступив 3:2. Матч из введенного чрезвычайного положения прошел в столице Казахстана без зрителей. А после команда не смогла сразу вылететь в Россию. Рейс задержали на два часа.

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