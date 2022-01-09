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Общество9 января 2022 3:30

В Челябинской области сняли ограничение движения для автобусов и грузовиков

Трассу М-5 закрывали из-за снегопада
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Ограничение сняли на два часа раньше. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Ограничение сняли на два часа раньше. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Челябинской области с федеральной трассы М-5 сняли ограничение движение. С 7 утра 9 января дорогу открыли для автобусов и грузовиков.

Как сообщили в упрдоре, снегопад прекратился, а трассу для безопасности тщательно обработали противогололедными средствами.

Ограничение движение было введено с шести утра 7 января с развязки от Чебаркуля до границы с Башкирией. Причиной стала непогода. Сильный снегопад мог спровоцировать множество ДТП и затруднить расчистку трассы. Читатели КП-Челябинск сняли на видео, что в это время творилось на трассе.

Водители сообщают, что сейчас на дорогах чувствуется гололед. Фуры начинаются выезжать со стоянок, поэтому скорость движения небольшая.

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