В Челябинской области сняли ограничение движения для автобусов и грузовиков

Ограничение сняли на два часа раньше. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Челябинской области с федеральной трассы М-5 сняли ограничение движение. С 7 утра 9 января дорогу открыли для автобусов и грузовиков.

Как сообщили в упрдоре, снегопад прекратился, а трассу для безопасности тщательно обработали противогололедными средствами.

Ограничение движение было введено с шести утра 7 января с развязки от Чебаркуля до границы с Башкирией. Причиной стала непогода. Сильный снегопад мог спровоцировать множество ДТП и затруднить расчистку трассы. Читатели КП-Челябинск сняли на видео, что в это время творилось на трассе.

Водители сообщают, что сейчас на дорогах чувствуется гололед. Фуры начинаются выезжать со стоянок, поэтому скорость движения небольшая.

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