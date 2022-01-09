Не до сладких подарков: родители засыпали Роспотребнадзор жалобами на недопуск на утренники

Обычно родители жаловались на просроченные конфеты, но не этой зимой.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области подвело итоги горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. Но в этом году жителей больше интересовали другие вопросы — почему родителей не пускают на новогодние утренники и елки, можно ли приглашать в детские коллективы аниматоров и какими средствами дезинфекции лучше обрабатывать руки.

За консультациями обратились 94 человека. Если раньше поступали вопросы о том, где лучше купить сладкий подарок, на какие документы обратить внимание и даже жалобы на просроченные конфеты или не тот набор, что указан на упаковке. В этот раз родители пытались найти ответы на наболевшие вопросы. У специалистов Роспотребнадзора спрашивали, насколько законно отказывать родителям в посещении детского утренника, почему не разрешают приглашать фотографов и аниматоров. Были и более практичные вопросы — чем лучше обрабатывать детские руки и надо ли вообще это делать перед новогодними представлениями.

По итогам была составлена одна претензия — по приобретению умных часов в качестве подарка, но ненадлежащего качества. В управлении Роспотребнадзора отметили, что ни одной жалобы на сладкие подарки во время работы горячей линии не поступило.

Напомним, что с фактами недопуска родителей на детские праздники мамы обратились к губернатору Челябинской области во время прямой линии. Тогда Алексей Текслер заявил, что в регионе не запрещены праздники в детских садах и нет запрета на посещение утренников родителями.

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