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Общество9 января 2022 6:39

Не до сладких подарков: родители засыпали Роспотребнадзор жалобами на недопуск на утренники

В управлении по Челябинской области подвели итоги горячей линии
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Обычно родители жаловались на просроченные конфеты, но не этой зимой.

Обычно родители жаловались на просроченные конфеты, но не этой зимой.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области подвело итоги горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. Но в этом году жителей больше интересовали другие вопросы — почему родителей не пускают на новогодние утренники и елки, можно ли приглашать в детские коллективы аниматоров и какими средствами дезинфекции лучше обрабатывать руки.

За консультациями обратились 94 человека. Если раньше поступали вопросы о том, где лучше купить сладкий подарок, на какие документы обратить внимание и даже жалобы на просроченные конфеты или не тот набор, что указан на упаковке. В этот раз родители пытались найти ответы на наболевшие вопросы. У специалистов Роспотребнадзора спрашивали, насколько законно отказывать родителям в посещении детского утренника, почему не разрешают приглашать фотографов и аниматоров. Были и более практичные вопросы — чем лучше обрабатывать детские руки и надо ли вообще это делать перед новогодними представлениями.

По итогам была составлена одна претензия — по приобретению умных часов в качестве подарка, но ненадлежащего качества. В управлении Роспотребнадзора отметили, что ни одной жалобы на сладкие подарки во время работы горячей линии не поступило.

Напомним, что с фактами недопуска родителей на детские праздники мамы обратились к губернатору Челябинской области во время прямой линии. Тогда Алексей Текслер заявил, что в регионе не запрещены праздники в детских садах и нет запрета на посещение утренников родителями.

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