Начало года у «Барыса» выдалось тяжелым. Фото: ХК «Барыс»

Казахстанская хоккейная команда «Барыс» не может попасть в Магнитогорск на матч с «Металлургом». 8 января спортсмены были вынуждены приземлиться в Челябинске из-за обледенения взлетной полосы.

До сих пор аэропорт Магнитогорске закрыт, а игра должна стартовать уже в 17.30.

— Вылет в Магнитогорск был запланирован на сегодняшнее утро. Однако команда все еще не может добраться до Магнитогорска. «Барыс» был близок к вылету из Челябинска, однако в последний момент ребят сняли с посадки. Официальная информация — аэропорт в Магнитогорске закрыт до 11:00 часов местного времени, — сообщает официальный канал команды.

Сейчас из Магнитогорске не могут вылететь также три рейса — в москву и новосибирск. Посадки ожидают более 300 пассажиров.

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