В Челябинской области на трассе М-5 фуры встали в огромную пробку

Фуры бросились наверстывать время после простоя из-за ограничения движения. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Челябинской области на трассе М-5 сразу после снятия ограничений образовалась гигантская пробка. На некоторых участках колонна из фур растянулась на несколько километров. Южноуральцы сняли на видео большую колонну.

— С Челябинска на Уфу начиная с 4х полоски почти до Миасса огрооомная пробка! Более 10 км. Кто едет с Челябинска объезжайте через Миасс через Мисяш, — советуют автомобилисты.

— Пробка не движется, все стоят. Имейте в виду. Причина непонятна, в самом начале пробки (у Еланчика) стоит ГАИ, но нет ни аварии, ни чего бы то ни было, — сообщают очевидцы.

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