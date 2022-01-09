В Челябинской области отменили предъявление QR-кодов в кафе и ресторанах

Теперь вход в рестораны свободен для всех.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 10 января в Челябинской области прекращает свое действие требование о проверке QR-кодов в заведениях общепита. Эту информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.
Правило было введено 1 декабря. За это время наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Теперь рестораны, кафе и бары будут открыты для всех. В правительстве Челябинской области подчеркнули, что эта мера была изначально временной и планировалась до конца новогодних каникул.
При этом QR-коды по-прежнему необходимы для посещения:
— досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;
— объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. м;
— парикмахерских, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги;
— для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха.
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