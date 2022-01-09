В Челябинской области окончены поиски 12-летнего мальчика, пропавшего двое суток назад

Ребенка искали с 7 января.

В Миассе Челябинской области завершили поиски 12-летнего подростка. Он ушел из дома еще днем 7 января, с тех пор на связь не выходил. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и многочисленные горожане. Сейчас появилась информация, что мальчик найден живым.

Жители Миасса близко к сердцу приняли сообщение о поисках, что волонтерам даже пришлось осаживать некоторых ретивых горожан и убеждать не создавать угрозу семье, которая испытала большой стресс.

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