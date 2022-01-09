Хоккейный клуб «Барыс» из Казахстана чудом успел на матч в Магнитогорск

Матч состоялся. Фото: Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/vk.com

Хоккейный клуб «Барыс» из Казахстана чудом успел на матч с «Металлургом», который 9 января проходит в Магнитогорске. Команда не смогла приземлиться в городе металлургов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. В первой половине дня аэропорт не принимал самолеты, и игра была на грани срыва.

Спортсменам удалось выбраться из Челябинска, куда первоначально направили из самолет из Нур-Султана. В первые минуты игроки «Барыса» забили шайбу.

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