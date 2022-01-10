Один человек погиб, двое пострадали в лобовом столкновении под Кыштымом

Фото: ОГИБДД Кыштыма

В ДТП в окрестностях Кыштыма 8 января погиб мужчина и пострадали две молодые женщины. Авария произошла на 40-м километре дороги Тюбук-Кыштым. Лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и Lexus LX.

Фото: ОГИБДД Кыштыма

Как рассказали в отделе ГИБДД Кыштыма, 27-летний водитель Volkswagen, житель Кыштыма, во время сильного снегопада не выбрал безопасную скорость, а в результате не справился с управлением. Его автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение.

После удара Lexus, за рулем которого находился 34-летний челябинец, скатился в кювет.

Фото: ОГИБДД Кыштыма

Водителя Volkswagen с места аварии госпитализировали, но он получил тяжелые травмы и вскоре умер в больнице. Пострадали также две ехавшие с ним пассажирки: женщины 27 и 40 лет, обеих также увезли в больницу.

В полиции после ДТП начали расследование, сейчас продолжают выяснять детали аварии.

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