В Челябинске спасли застрявшую в заборе белку

Белка застряла в ячейке проволочного забора. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)/vk.com

Жители Металлургического района Челябинска спасли попавшую в беду белку. О происшествии одна из горожанок рассказала в соцсети. По словам женщины, белка запуталась в проволочной сетке-рабице и не могла выбраться самостоятельно. Горожанка попыталась вызволить пленницу, но ничего не получилось. Вскоре к спасательной операции присоединился еще один случайный прохожий.

— Молодой человек побежал домой за инструментом, чтобы перекусить рабицу. Белочку освободили, жива и здорова, убежала сразу и забралась на дерево, — рассказала жительница Челябинска.

Она уточнила, что перепуганный зверек пытался покусать своих освободителей, но тех уберегли толстые зимние перчатки.

В комментариях к рассказу челябинцы благодарят неравнодушных сограждан и отмечают, что белка могла бы погибнуть без помощи людей. Многие, впрочем, шутят о последствиях новогодних каникул.

— Это все потому, что кто-то слишком много ел на праздниках, — замечает одна из пользовательниц.

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