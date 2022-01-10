Бывший замминистра культуры Челябинской области стал вице-мэром Копейска

Николай Сазонов. Фото: минкульт Челябинской области

Николая Сазонова назначили первым заместителем главы Копейска. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее Николай Сазонов работал заместителем министра культуры Челябинской области. Пост в министерстве он покинул 17 ноября 2021 года, уволившись по собственному желанию.

Николаю Сазонову 35 лет, он историк и юрист по образованию. Ранее работал в региональном Научно-производственном центре по охране культурного наследия, возглавлял управление материально-технического обеспечения в минкульте Челябинской области.

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