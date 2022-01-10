В Челябинской области назначили нового начальника полиции

Михаил Скоков (слева) и Андрей Сергеев (справа) поменялись должностями. Фото: МВД России

Новым руководителем ГУ МВД по Челябинской области стал генерал-лейтенант Михаил Скоков. Он сменил на посту Андрея Сергеева. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.

Новому начальнику областного полицейского главка 53 года, он женат и воспитывает двух дочерей.

Михаил Скоков уроженец Ростовской области. В органах внутренних дел служит уже более 30 лет. Начал работать оперуполномоченным уголовного розыска, возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью в Новошахтинске. Позже в ГУВД Ростовской области руководил отделом по борьбе с преступными сообществами, разработке лидеров организованных групп и воров в законе.

В 2009 году Михаил Скоков стал заместителем начальника ГУ МВД по Ростовской области. Позже возглавлял полицию в Смоленской области и в Северной Осетии.

Генерал-лейтенант Андрей Сергеев, ранее руководивший ГУ МВД по Челябинской области, обменялся с коллегой должностями. Михаил Скоков переехал в Челябинскую область, а Андрей Сергеев в результате кадровой ротации занял его бывший пост и теперь руководит министерством внутренних дел Северной Осетии.

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