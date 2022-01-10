В Челябинской области осудили банду, торговавшую героином

Самый активный участник группы проведет за решеткой 15 лет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске суд вынес приговор семерым участникам организованной преступной группы. Банда занималась продажей наркотиков через тайники на территории города.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, первых двух дилеров поймали весной 2020 года. В квартире, где жили преступники, при обыске обнаружили более 2 килограммов героина. Злоумышленники планировали продать запрещенное вещество.
До конца года удалось разыскать и поймать с поличным еще пятерых сообщников. У них изъяли в сумме более 1,5 килограмма наркотика.
Калининский районный суд признал наркоторговцев виновными в покушении на незаконный сбыт и в незаконном сбыте запрещенных веществ, совершенном организованной группой в значительном, крупном и особо крупном размерах.
Участников ОПГ приговорили к различным срокам в колониях общего, строгого и особого режима. Наркодилерам придется провести в заключении от 6 до 15 лет.
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