Челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину не допустили на чемпионат Европы в Голландии из-за положительного теста на COVID-19

Ольга Фаткулина продолжит подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото https://vk.com/o.fatkulina

Чемпионат Старого Света в голландском Херенвене прошел без чемпионки мира, вице-чемпионки Олимпиады-2014 в Сочи Ольги Фаткулиной. Дело в том, что уже в Голландии ее ПЦР-тест на на COVID-19 дал положительный результат. Такие же результаты показали анализы менеджера сборной и тренера женской спринтерской команды. Всех троих не допустили к участию в чемпионате Европы. Положительный Ольга Фаткулина сдала в Голландии 2 января и после этого находилась в гостинице на карантине. Сегодня, 10 января, ей разрешили вернуться в Челябинск.

Ольга Фаткулина в интервью Матч-ТВ рассказала, что в середине декабря у нее были проблемы с самочувствием, но она думала, что это простуда. А 30 декабря и 2 января она сдавала ПЦР-тесты в России и результаты были отрицательные, и не понятно, почему в Нидерландах они оказались положительными...

— Знаю, что есть случаи, когда после коронавируса положительные тесты могут появляться еще в течение месяца, хотя в тот момент, когда были проблемы с самочувствием, мои тесты были отрицательные… Мне очень обидно, но я научилась смиряться с тем, что есть и благодарю господа бога, что это случилось сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине, — сказала Фаткулина.

Отметим, что Ольга Фаткулина по итогам отборочных соревнований, в том числе, и успешных выступлений на этапах Кубка мира, уже фактически обеспечила себе место в Олимпийской сборной России.

Напомним, что Олимпиада в Пекине стартует уже 4 февраля. Ольга Фаткулина рассказала, что тренировалась, как могла на карантине в номере отеля в Голландии, и сейчас продолжит тренировки в Челябинске. К Олимпиаде нужно постараться подойти в хорошей, оптимальной форме.

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