Южноуральцу начислили чужих долгов по ЖКХ на 120 тысяч рублей

Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинской области житель Красноармейского района заметил, что ему начисляется плата по ЖКХ за квартиру, которой он не владеет. Из-за этого у него накопился долг перед коммунальщиками на 120 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в прокуратуру, чтобы решить проблему.

— Проведенной проверкой установлено, что теплоснабжающая организация посчитала заявителя законным представителем детей его бывшей супруги, которым принадлежит по 1/3 доли в праве собственности на квартиру, обслуживаемую ООО «Перспектива». Однако заявитель собственником жилого помещения не является, в нем не зарегистрирован и не проживает, договор теплоснабжения с указанной компанией не заключал, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Директору управляющей компании было внесено представление об устранении нарушений. Что касается мужчины, то его исключили из базы данных организации.

Ранее жителю города Миньяр пришла квитанция за горячую воду на 38 миллионов рублей. Коммунальщики рассказали, что сделали это из-за того, что южноуралец сдавал неверные показания.

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