В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки на пожаре

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Гибель 12-летней девочки во время пожара в селе Октябрьское Челябинской области обернулось возбуждением уголовного дела. Следователи выдвигают версию, что предварительной причиной возгорания могла сдать неисправная гирлянда.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК СКР по Челябинской области.

Напомним, днем 1 января в частном доме села загорелся пристрой. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники МЧС. Тело ребенка обнаружили при разборе пожара.

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