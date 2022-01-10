Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков не может покинуть Казахстан из-за беспорядков

Игорь Рыбаков. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях
Российский миллиардер и уроженец Магнитогорска Игорь Рыбаков застрял в Казахстане из-за начавшихся там беспорядков. Бизнесмен уже несколько дней пытается покинуть республику, но пока что все безрезультатно. Об этом kp.ru сообщил пиар-директор Рыбакова Глеб Климентьев.
— Пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Думаю выберусь из Алма-Аты в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом, — цитирует слова Игоря Рыбакова его помощник.
Рыбаков улетел в Казахстан 3 января. Он планировал презентовать свою новую книгу «ТОК» и провести бизнес-форум для местных предпринимателей. Однако все мероприятия отменились.
Позже бизнесмен в своем Instagram рассказал, как оказался в гуще протестов в Алма-Ате. Его пост появился вечером, когда в республике на несколько часов включали интернет. Миллиардер сообщил, что стал свидетелем захвата телебашни.
В Казахстане со 2 января продолжаются массовые акции протестов. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения
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