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Происшествия6 января 2022 18:35

Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков стал свидетелем захвата телебашни в Алматы

Известный предприниматель оказался в эпицентре протестов в Казахстане
Ольга ЩАПИНА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
На фото: казахстанский предприниматель Маргулан Сейсембай и Игорь Рыбаков. Фото: instagram.com

На фото: казахстанский предприниматель Маргулан Сейсембай и Игорь Рыбаков. Фото: instagram.com

Совладелец крупнейшей в России компании «Технониколь» Игорь Рыбаков родом из Магнитогорска Челябинской области рассказал в своем Instagram, как оказался в гуще протестов в Алматы. Его пост появился ближе к ночи, так как только в это время на несколько часов включают интернет. Миллиардер сообщил, что стал свидетелем захвата телебашни.

— Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием, — передает Рыбаков. — Я все записываю и документирую. Про мужество казахстанцев и про вызов для страны напишу отдельный пост, и сделаю видео на Ютуб. Президент делает все грамотно. Люди в целом его поддерживают.

Также предприниматель призвал не поддаваться панике и пообещал и дальше сообщать о происходящем.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

МИД России на фоне событий в Казахстане открыл специальную горячую линию для россиян +7 (495) 695 45 45

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