«Трактор» в гостях переиграл «Куньлунь» и возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ

"Трактор" выиграл и повторный матч у "Куньлунь Ред Стар" - 4:2. Фото КХЛ.

Накануне черно-белые в Мытищах всухую переиграли китайский клуб — 4:0. Сегодня, 10 января в очередном туре чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» провел повторный матч с «Куньлунь Ред Стар».

Первый период оказался за гостями — 2:0. Голы на старте первого отрезка матча забросили Алексей Бывальцев и Евгений Фадеев. Во втором — команды обменялись голами. На шайбу Сергея Телегина китайцы ответили голом Брэндона Ипа.

В третьем отрезке матча хозяева сократили преимущество «Трактора» до минимума: счет до 3:2 сократил Джейк Челиос. Незадолго до сирены хозяева сменили вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовался 21-летний форвард челябинцев Максим Шабанов, установив окончательный счет в матче и оформив победу «Трактора» — 4:2. Это седьмой подряд успех черно-белых в текущем чемпионате КХЛ. Этот успех позволил "Трактору" не только стать лидером Восточной конференции Лиги, но и возглавить общую турнирную таблицу КХЛ.

В регулярном чемпионате «Трактор» проведет еще семь матчей. Очередной матч состоится 12 января в гостях против нижнекамского «Нефтехимика».

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