В Челябинске мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок

Фото: ГИБДД Челябинска

Два легковых автомобиля столкнулись днем 10 января на улице Игнатия Вандышева в Челябинске.

Как рассказали в ГИБДД города, 29-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась там в Toyota Corolla.

Фото: ГИБДД Челябинска

В ДТП получил травмы 37-летний водитель Toyota Corolla. Мужчине оказали медицинскую помощь.

Напомним, 10 января произошло также ДТП на автобусной остановке в Челябинске. Под колесами выехавшего на тротуар автомобиля погибла, пострадали еще трое пешеходов получили. В отношении 19-летнего водителя, устроившего аварию, возбудили уголовное дело.

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