В Челябинске на 19-летнего водителя, устроившего смертельную аварию на остановке, завели уголовное дело

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске после аварии на остановке с тремя пострадавшими и одной погибшей женщиной возбуждено уголовное дело. Теперь 19-летний водитель может лишиться свободы на срок до 5 лет.

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). По водителю решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в пресс-службе Челябинского УМВД.

Напомним, авария произошла 10 января в 11-40 на улице Братьев Кашириных. По данным ГИБДД, молодой человек за рулем Ford не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался с людей на остановке. В распоряжении КП-Челябинск есть видео с последствиями аварии: поврежденным киоском, разбитой машиной и лежащим под ней телом.

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