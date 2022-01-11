Бар в центре Челябинска продают по цене квартиры

Жителям Челябинска предложили купить собственный бар, чтобы встречаться там с друзьями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бар Jackson’s на Алом поле в Челябинске выставили на продажу. Сообщение об этом появилось на сайте бесплатных объявлений. За работающее сейчас заведение владельцы просят, по их собственным словам, «символическую цену» — 1,6 млн рублей — и даже готовы снизить сумму при торге.

Продать собираются весь бизнес, включая оборудование и элементы декора: холодильники, телевизоры, барную стойку, сцену с музыкальным оборудованием и раритетные бас-гитары. Площадь бара — 350 квадратных метров, в нем умещаются 120 посетителей.

— Прекрасная возможность попробовать себя в бизнесе без глобальных вложений и обзавестись своим собственным баром для встреч с друзьями и проведения вечеринок, — предлагают владельцы Jackson’s.

Бар Jackson’s работает в Челябинске последние 14 лет. Горожанам он известен не только как заведение общепита, но и как место проведения концертов и других развлекательных мероприятий.

Ранее в Челябинске выставили на продажу гастропаб на Кировке, за него попросили более млн рублей.

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