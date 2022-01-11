В Челябинской области на городском рынке сгорели 8 торговых отделов

Фото: Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В городе Коркино Челябинской области утром 11 января произошел пожар на городском рынке. Горели торговые отделы на улице 9 января. На момент прибытия пожарных, в огне были уже 8 помещений общей площадью 200 кв.м.

— Сотрудники МЧС локализовали, а затем ликвидировали открытое горение, тем самым предотвратив угрозу распространения пожара, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что сейчас причину возникновения пожара устанавливает отделение дознания и специалисты пожарной лаборатории.

Днем ранее крупный пожар произошел в Челябинске. Там загорелся цех фабрики матрасов на улице Хлебозаводской. На месте обнаружили тело погибшего человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru