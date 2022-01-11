Потребность в безопасности: Интерсвязь проанализировала поведение уральцев в новогодние каникулы

Фото: "Интерсвязь"

Специалисты компании «Интерсвязь» — лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области — представили аналитику, касающуюся поведенческих тенденций жителей УрФО через призму цифровых технологий. Трендом каникулярного времени стали рационализация потребления и запросы на безопасность и удобство.

Новогодние каникулы подошли к концу, и Интерсвязь традиционно «оцифровала» итоги праздников по версии своих абонентов. Выборка для анализа весьма значительна: мобильным приложением «Умный город» пользуется более полутора миллионов жителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей. По мнению аналитиков, поведение пользователей супераппа наглядно демонстрирует два общемировых тренда.

В последние годы, согласно открытой статистике, в том числе из-за возникающих дискуссий экологического толка, бытовое использование пиротехники сокращается. И подтверждением возрастающего интереса к рационализации потребления служат данные просмотров с камер наружного наблюдения собственного проекта компании «Улицы Онлайн». Речь идёт о видео фейерверков — как в прямом эфире, так и в архиве. Так, по сравнению с прошлым годом количество просмотров такого «контента» в новогоднюю ночь сократилось в несколько раз.

Также статистика по использованию сервисов видеонаблюдения Интерсвязи позволяет заметить и другие изменения поведенческой парадигмы населения. Например, резко повысилось количество запросов к «умным» камерам, установленным на подъездах многоквартирных домов и в частном секторе. «Можно предположить, что многие уральцы провели праздники вне дома, и камеры стали реальной возможностью проследить за сохранностью своего имущества в режиме онлайн; способом удостовериться, что личный автомобиль во дворе не пострадал от злоумышленников или случайной петарды, — поясняют в компании. — Люди всё больше доверяют цифровым технологиям, верят — и небезосновательно — что они помогут если не предотвратить ЧП, то максимально быстро прояснить детали происшествия. Тем более, что видеонаблюдение действительно способствует увеличению раскрываемости преступлений правоохранительными органами. А во дворах, где работают наши камеры, количество правонарушений снижается минимум в два раза».

Кроме того, о выездном формате отдыха большой части жителей области свидетельствует статистика и других сервисов мобильного приложения: снизилось количество открытий «Умных домофонов», заявок в управляющие компании через функцию «Обратиться в ЖЭК», поездок с помощью ключа-транспортной карты, записей на приём в медучреждения через «Запись к врачу» и др.

В компании подчёркивают, что развитие подобных социально ориентированных сервисов является одним из якорных направлений работы Интерсвязи. «Чем более совершенными становятся технологии, тем ярче выражен запрос людей на их использование не только в работе и учёбе, но и в решении бытовых, рутинных вопросов. Так, сейчас один из самых популярных запросов наших абонентов — это так называемое «ситуативное» видеонаблюдение. Оно фиксирует моменты активности в поле зрения камеры и предоставляет своеобразный «дайджест» пользователю, который может не смотреть всю длительную видеозапись. Мы уверены, что дальнейшее развитие технологий позволит вывести безопасность российских городов на качественно новый уровень, снизить количество преступлений и повысить эффективность их профилактики и раскрытия», — подчёркивает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

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