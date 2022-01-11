В Челябинске непривитых сотрудников общественного транспорта отстранили от работы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске отстранили от работы 15 сотрудников электротранспорта. У них отсутствует QR-код о вакцинации либо методтвод. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе мэрии города.

— 11 января по решению ООО «Челябгэт» от работы было отстранено 15 сотрудников электротранспорта. Преимущественно это кондуктора и водители. Все они отказались пройти вакцинацию от COVID-19, — сообщили в мэрии.

По данным мэрии Челябинска, восемь отстраненных сотрудников работают в трамваях, а семь – в троллейбусах. На работу общественного транспорта их временное отсутствие никак не повлияло.

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