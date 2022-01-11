В Курганской области состоялись похороны убитого полицейского из Мишкино

Фото: ГУ МВД по Курганской области

В поселке Мишкино Курганской области сегодня 11 января состоялось прощание с погибшим при исполнении полицейским Денисом Михалевым. На его похоронах присутствовал начальник регионального управления МВД Дмитрий Свинов.

— Хочу вас заверить, что Денис Александрович навечно вписан в ряды зауральской полиции. Мы сделаем все, чтобы поддержать его семью и детей, не только в эти скорбные дни, но и в дальнейшем. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — сказал Дмитрий Свинов во время прощания.

Фото: ГУ МВД по Курганской области

Руководитель курганского главка отметил, что родным и близким погибшего полицейского оказывается полная помощь со стороны ведомства. Помимо предусмотренных действующим законодательством социальных гарантий, его семья в приоритетном порядке также будет получать медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

У Дениса Михалева остались жена и двое маленьких сыновей. В органах внутренних дел он работал с мая 2020 года.

Фото: ГУ МВД по Курганской области

Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 января. Денис Михалев и его напарник патрулировали территорию на служебном автомобиле. В этот момент по ним открыл огонь из охотничьего карабина 44-летний рецидивист. Михалев погиб на месте, а второго полицейского позже увезли с ранением в больницу. Преступника пытались задержать сотрудники Росгвардии, но он стал оказывать сопротивление и был убит.

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