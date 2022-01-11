Директором копейского телевидения стал режиссер, обучающий детей киноискусству

Дмитрий Петроченков. Фото: администрация Копейского городского округа

Новым директором телерадиокомпании «Копейск-ТРК» стал Дмитрий Петроченков. Его официальное назначение состоялось во вторник, 11 января. Об этом сообщили в администрации Копейского городского округа.

— Дмитрий Петроченков – педагог-организатор высшей квалификационной категории, обладатель многочисленных наград в области детского кино и телевещания, лауреат 2 степени Международного детского кинофестиваля в Каннах (Франция), автор программ и фестивалей различного уровня, — сообщили в пресс-службе городского округа.

Дмитрий Петроченков работал в администрации Копейска с 1992 года, где в том числе отвечал за создание и развитие местного телевидения.

С 1994 по 1997 являлся заместителем директора и главным режиссером МП «Копейск-ТВ».

С 1997 по 2001 – директор КТВ. Как раз в это время произошло объединение городского радио и компании «Копейск ТВ».

В 2001 году Петроченков поменял сферу деятельности, но не оставил свое любимое дело. Он решил передать подрастающему поколению свой опыт. В учреждениях образования Копейска открылись студии художественно-технического направления, в которых дети знакомились с основами кино- и телепроизводства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ruu