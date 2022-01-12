Заболели хоккеисты: матч между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом» отменили

Игру могут перенести на более поздний срок, но решение об этом пока не приняли. Фото: Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/vk.com

Хоккейный матч между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом» из Хельсинки, который был назначен на 13 января, не состоится. Об этом объявили в Континентальной хоккейной лиге.

Игру отменили из-за коронавируса. 11 января положительный результат дали ПЦР-тесты сразу 11 игроков «Металлурга» и еще двух сотрудников магнитогорского клуба. В КХЛ решили отменить матч, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Хоккеистов отправили на карантин.

— Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно, — говорится в официальном сообщении Лиги.

Ранее попал под угрозу отмены, но все же состоялся матч «Металлурга» с «Барысом». Казахстанская команда рисковала опоздать на него: самолет, на котором летели спортсмены, не мог приземлиться в Магнитогорске из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

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