На Таганае одна за другой получили травмы ног четыре туристки

В нацпарк в Челябинской области в праздники приехали 13,5 тыс. туристов. Фото: Нацпарк "Таганай"
Четыре женщины, жительницы Копейска и Волгограда, пострадали во время отдыха в национальном парке «Таганай» в Челябинской области в новогодние каникулы. Всем им понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС четырежды выезжали в нацпарк, чтобы эвакуировать отдыхающих: 2 и 3, а затем 5 и 6 января.
Как рассказали в пресс-службе «Таганая», все туристки повредили ноги при катании со склонов Двуглавой сопки. Младшей из пострадавших 39, старшей – 56 лет.
Других серьезных происшествий за время праздничных выходных не было. На Таганае в каникулы побывали 13,5 тыс. гостей, в том числе туристы из Уфы, Ижевска, Санкт-Петербурга и Москвы.
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