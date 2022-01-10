Коллективный иммунитет к ковиду за 10 дней новогодних выходных превысил 57%

Очень неожиданно в январские каникулы коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области превысил 57%, пишет паблик «Челябушка». Привито еще около 16 тысяч человек, уточнили в Минздраве.

— К сожалению, гордиться нам в этом смысле пока нечем. Несмотря на рост показателя и сознательность земляков, решивших поставить прививки прямо в праздники, общая цифра до сих пор ниже плановой. Значит, активная фаза вакцинации продолжится и смягчения ограничений в перспективе нет (тем более, что в середине месяца может увеличиться заболеваемость). Власти региона готовы были сделать это по достижении среднего по стране показателя, — продолжают авторы телеграм-канала. — Единственная поблажка — сегодня перестали действовать QR-коды в заведениях общепита. Их вводили временно и срочно, чтобы не допустить распространения ковида на корпоративах и прочих новогодних мероприятиях.