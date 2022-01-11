Россиянам, находящимся в Казахстане, могут отменить плату за роуминг

Россиянам, которые находятся в Казахстане, в ближайшее время могут отменить плату за мобильный роуминг. С таким предложением к «большой шестерке» операторов обратилась «Единая Россия», передает телеграм-канал о жизни региона «Челябушка».

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, «люди понесли ощутимые расходы, так как были вынуждены длительное время дозваниваться до российских дипломатических представительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями».

— Предварительно единороссы получили поддержку в данном вопросе от Минцифры. Хинштейн подчеркнул, что важно не допустить злоупотреблений и для абонентов, и для операторов. Лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией предлагается установить в пределах двух часов в сутки. Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчет и потраченные средства зачтены при будущих платежах, — добавляют авторы канала. — Инициатива очень своевременная. В Казахстане сейчас немало россиян, в том числе южноуральцев (Челябинская область граничит с республикой) и не все пока вернулись домой.