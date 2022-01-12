Власти заявили, что отстранение 15 сотрудников челябинского электроранспорта не отразилось на работе троллейбусов и трамваев

Отстранение 15 сотрудников челябинского электроранспорта не отразилось на его работе — троллейбусы и трамваи идут по графику, уверяют власти. На предприятии трудятся 1 900 человек, повода для волнений нет, если не считать того, что стартовала транспортная реформа и неприятные информповоды совсем не к месту, пишут авторы паблика «Челябушка». Еще только проблем с кондукторами и водителями не хватало.

— А в «ЧелябГЭТ» всего лишь выполнили требование Роспотребнадзора в части обязательной вакцинации от коронавируса (упомянутые люди отказались от прививок), — добавляет телеграм-канал. — Помнится, в педагогическом сообществе, по данным на середину декабря, таких было гораздо больше, но школы и система образования Челябинска в целом тоже не остались с дефицитом учителей в коллективах.